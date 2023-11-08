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Волейбольный "Прометей" с выездного фиаско стартовал в женской Лиге чемпионов

Ле-Канне, Среда 08 ноября 2023 11:58
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Волейбольный "Прометей" с выездного фиаско стартовал в женской Лиге чемпионов Фото: Днепровки не справились с натиском французского гранда (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Днепровский "Прометей" потерпел поражение от французского "Ле-Канне" в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Женская Лига чемпионов, группа E

"Ле-Канне" – "Прометей" – 3:0 (25:20, 25:22, 25:20)

После равного старта встречи чемпионки Франции завладели инициативой. Хотя им и не удалось уйти в серьезный отрыв, но на протяжении всего стартового сета "Ле-Канне" держал волейболисток "Прометея" на безопасном расстоянии в 4-5 очков. В конце концов и завершили партию хозяйки с таким же преимуществом.

Гораздо интереснее стало во втором сете. На паркете настало время качелей – лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Наконец к финальному отрезку соперницы подошли с ничьей (20:20). Но здесь класс "Ле-Канне" сказался, поэтому "титанки" во второй раз уступили.

Пытались днепровки реваншироваться в третьей партии. Они долгое время держались рядом с французским коллективом, но организовать камбэк так и не смогли. Хозяйки площадки одержали сухую победу и вышли в лидеры квартета.

Другой матч первого тура румынская "Альба Блаж" и ЛКС из польской Лодзи сыграют 8 ноября. В следующем поединке "Прометей" встретится с польскими волейболистками. Матч запланирован на 15 ноября.

К слову, накануне "Шахтер" неожиданно одолел "Барселону" дома в группе футбольной Лиги чемпионов.

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