Волейбольні Суперліги стартують без чемпіонів України

Склад учасників чоловічого чемпіонату помітно змінився. З різних причин у турнірі не братимуть участі три клуби. Серед них – дворазовий чемпіон країни та переможець попереднього чемпіонату дніпровський "Прометей".

Не вийдуть на старт також харківська "Юракадемія" та "Буковина" з Чернівців. Частково замінять вибулих дві команди – хмельницьке "Поділля" та збірна України U-20.

Склад чоловічої волейбольної Суперліги 2024/25

"Епіцентр-Подоляни" (Городок, Хмельницька обл.)

"Житичі-Полісся" (Житомир)

ВК "Решетилівка" (Полтавська обл.)

"Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо" (Тернопіль)

"МХП Ладижин-ШВСМ-Колос" (Вінниця)

"Буревісник-ШВСМ" (Чернігів)

"Поділля" (Хмельницький)

Збірна України U-20

У жіночій Суперлізі, яка стартує 12 жовтня, виступатимуть лише п'ять команд. Тут не братимуть участь два з трьох призерів попереднього чемпіонату країни – триразовий переможець турніру останніх років дніпровський "Прометей" та володарі срібних нагород – волейболістки "Аланти" (Дніпро).

Також уболівальники не побачать нинішнього сезону на волейбольних майданчиках рівненську "Регіну". Натомість поповнив лави учасників елітного дивізіону клуб "Нафтуся" з Трускавця.

Склад жіночої волейбольної Суперліги 2024/25

"Буковинка" (Чернівці)

СК "Балта" (Одеська обл.),

"Добродій-Медуніверситет-ШВСМ" (Вінниця)

"Галичанка-ЗУНУ" (Тернопіль)

"Нафтуся" (Трускавець)

У кого найбільше титулів

Чемпіонати України з волейболу розігруються з 1992 року. За цей час чемпіонами ставали по 8 чоловічих та жіночих команд.

У змаганнях чоловіків безперечний історичний лідер – харківський "Локомотив" (17 титулів). По три рази найкращими ставали "Дорожник-СКА" з Одеси та львівські "Барком-Кажани".

У жінок лідирує "Хімік" з Южного (9 перемог). По шість комплектів нагород найвищого ґатунку мають черкаський "Круг" та луганська "Іскра". По чотири – одеська "Джинестра" та дніпровський "Прометей".