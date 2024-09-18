Волейбольные Суперлиги стартуют без чемпионов Украины

Состав участников мужского чемпионата заметно поменялся. По разным причинам в турнире не будут участвовать три клуба. Среди них – двукратный чемпион страны и победитель предыдущего чемпионата днепровский "Прометей".

Не выйдут на старт также харьковская "Юракадемия" и "Буковина" из Черновцов. Частично заменят выбывших две команды – хмельницкое "Подолье" и сборная Украины U-20.

Состав мужской волейбольной Суперлиги 2024/25

"Эпицентр-Подоляны" (Городок, Хмельницкая обл.)

"Житичи-Полесье" (Житомир)

ПК "Решетиловка" (Полтавская обл.)

"Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо" (Тернополь)

"МХП Ладыжин-ШВСМ-Колос" (Винница)

"Буревестник-ШВСМ" (Чернигов)

"Подолье" (Хмельницкий)

Сборная Украины U-20

В женской Суперлиге, которая стартует 12 октября, будут выступать всего пять команд. Здесь не будут участвовать два из трех призеров предыдущего чемпионата страны – трехкратный победитель турнира последних лет днепровский "Прометей" и обладатели серебряных наград – волейболистки "Аланты" (Днепр).

Также болельщики не увидят нынешнего сезона на волейбольных площадках ровенскую "Регину". В свою очередь пополнил ряды участников элитного дивизиона клуб "Нафтуся" из Трускавца.

Состав женской волейбольной Суперлиги 2024/25

"Буковинка" (Черновцы)

СК "Балта" (Одесская обл.),

"Добродий-Медуниверситет-ШВСМ" (Винница)

"Галичанка-ЗУНУ" (Тернополь)

"Нафтуся" (Трускавец)

У кого больше всего титулов

Чемпионаты Украины по волейболу разыгрываются с 1992 года. За это время чемпионами становились по 8 мужских и женских команд.

В соревнованиях мужчин несомненный исторический лидер – харьковский "Локомотив" (17 титулов). По три раза лучшими становились "Дорожник-СКА" из Одессы и львовские "Барком-Кажаны".

У женщин лидирует "Химик" из Южного (9 побед). По шесть комплектов наград наивысшей пробы имеют черкасский "Круг" и луганская "Искра". По четыре – одесская "Джинестра" и днепровский "Прометей".