RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волейбольные Суперлиги стартуют без чемпионов Украины

Фото: Первые матчи мужской Суперлиги состоятся уже в сентябре (pvlu.org)
Автор: Андрей Костенко

Новый волейбольный сезон начнется 27 сентября. В этот день на старт выйдут команды мужской Суперлиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Состав участников мужского чемпионата заметно поменялся. По разным причинам в турнире не будут участвовать три клуба. Среди них – двукратный чемпион страны и победитель предыдущего чемпионата днепровский "Прометей".

Не выйдут на старт также харьковская "Юракадемия" и "Буковина" из Черновцов. Частично заменят выбывших две команды – хмельницкое "Подолье" и сборная Украины U-20.

Состав мужской волейбольной Суперлиги 2024/25

  • "Эпицентр-Подоляны" (Городок, Хмельницкая обл.)
  • "Житичи-Полесье" (Житомир)
  • ПК "Решетиловка" (Полтавская обл.)
  • "Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо" (Тернополь)
  • "МХП Ладыжин-ШВСМ-Колос" (Винница)
  • "Буревестник-ШВСМ" (Чернигов)
  • "Подолье" (Хмельницкий)
  • Сборная Украины U-20

 

В женской Суперлиге, которая стартует 12 октября, будут выступать всего пять команд. Здесь не будут участвовать два из трех призеров предыдущего чемпионата страны – трехкратный победитель турнира последних лет днепровский "Прометей" и обладатели серебряных наград – волейболистки "Аланты" (Днепр).

Также болельщики не увидят нынешнего сезона на волейбольных площадках ровенскую "Регину". В свою очередь пополнил ряды участников элитного дивизиона клуб "Нафтуся" из Трускавца.

Состав женской волейбольной Суперлиги 2024/25

  • "Буковинка" (Черновцы)
  • СК "Балта" (Одесская обл.),
  • "Добродий-Медуниверситет-ШВСМ" (Винница)
  • "Галичанка-ЗУНУ" (Тернополь)
  • "Нафтуся" (Трускавец)

 

У кого больше всего титулов

Чемпионаты Украины по волейболу разыгрываются с 1992 года. За это время чемпионами становились по 8 мужских и женских команд.

В соревнованиях мужчин несомненный исторический лидер – харьковский "Локомотив" (17 титулов). По три раза лучшими становились "Дорожник-СКА" из Одессы и львовские "Барком-Кажаны".

У женщин лидирует "Химик" из Южного (9 побед). По шесть комплектов наград наивысшей пробы имеют черкасский "Круг" и луганская "Искра". По четыре – одесская "Джинестра" и днепровский "Прометей".

Недавно звезда волейбольной сборной Украины переехала в чемпионат Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныВолейбол