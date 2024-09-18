Волейбольные Суперлиги стартуют без чемпионов Украины

Новый волейбольный сезон начнется 27 сентября. В этот день на старт выйдут команды мужской Суперлиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.
Состав участников мужского чемпионата заметно поменялся. По разным причинам в турнире не будут участвовать три клуба. Среди них – двукратный чемпион страны и победитель предыдущего чемпионата днепровский "Прометей".
Не выйдут на старт также харьковская "Юракадемия" и "Буковина" из Черновцов. Частично заменят выбывших две команды – хмельницкое "Подолье" и сборная Украины U-20.
Состав мужской волейбольной Суперлиги 2024/25
В женской Суперлиге, которая стартует 12 октября, будут выступать всего пять команд. Здесь не будут участвовать два из трех призеров предыдущего чемпионата страны – трехкратный победитель турнира последних лет днепровский "Прометей" и обладатели серебряных наград – волейболистки "Аланты" (Днепр).
Также болельщики не увидят нынешнего сезона на волейбольных площадках ровенскую "Регину". В свою очередь пополнил ряды участников элитного дивизиона клуб "Нафтуся" из Трускавца.
Состав женской волейбольной Суперлиги 2024/25
Чемпионаты Украины по волейболу разыгрываются с 1992 года. За это время чемпионами становились по 8 мужских и женских команд.
В соревнованиях мужчин несомненный исторический лидер – харьковский "Локомотив" (17 титулов). По три раза лучшими становились "Дорожник-СКА" из Одессы и львовские "Барком-Кажаны".
У женщин лидирует "Химик" из Южного (9 побед). По шесть комплектов наград наивысшей пробы имеют черкасский "Круг" и луганская "Искра". По четыре – одесская "Джинестра" и днепровский "Прометей".
Недавно звезда волейбольной сборной Украины переехала в чемпионат Франции.
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