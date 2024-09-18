Волейбольні Суперліги стартують без чемпіонів України
Новий волейбольний сезон розпочнеться 27 вересня. У цей день на старт вийдуть команди чоловічої Суперліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.
Склад учасників чоловічого чемпіонату помітно змінився. З різних причин у турнірі не братимуть участі три клуби. Серед них – дворазовий чемпіон країни та переможець попереднього чемпіонату дніпровський "Прометей".
Не вийдуть на старт також харківська "Юракадемія" та "Буковина" з Чернівців. Частково замінять вибулих дві команди – хмельницьке "Поділля" та збірна України U-20.
Склад чоловічої волейбольної Суперліги 2024/25
- "Епіцентр-Подоляни" (Городок, Хмельницька обл.)
- "Житичі-Полісся" (Житомир)
- ВК "Решетилівка" (Полтавська обл.)
- "Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо" (Тернопіль)
- "МХП Ладижин-ШВСМ-Колос" (Вінниця)
- "Буревісник-ШВСМ" (Чернігів)
- "Поділля" (Хмельницький)
- Збірна України U-20
У жіночій Суперлізі, яка стартує 12 жовтня, виступатимуть лише п'ять команд. Тут не братимуть участь два з трьох призерів попереднього чемпіонату країни – триразовий переможець турніру останніх років дніпровський "Прометей" та володарі срібних нагород – волейболістки "Аланти" (Дніпро).
Також уболівальники не побачать нинішнього сезону на волейбольних майданчиках рівненську "Регіну". Натомість поповнив лави учасників елітного дивізіону клуб "Нафтуся" з Трускавця.
Склад жіночої волейбольної Суперліги 2024/25
- "Буковинка" (Чернівці)
- СК "Балта" (Одеська обл.),
- "Добродій-Медуніверситет-ШВСМ" (Вінниця)
- "Галичанка-ЗУНУ" (Тернопіль)
- "Нафтуся" (Трускавець)
У кого найбільше титулів
Чемпіонати України з волейболу розігруються з 1992 року. За цей час чемпіонами ставали по 8 чоловічих та жіночих команд.
У змаганнях чоловіків безперечний історичний лідер – харківський "Локомотив" (17 титулів). По три рази найкращими ставали "Дорожник-СКА" з Одеси та львівські "Барком-Кажани".
У жінок лідирує "Хімік" з Южного (9 перемог). По шість комплектів нагород найвищого ґатунку мають черкаський "Круг" та луганська "Іскра". По чотири – одеська "Джинестра" та дніпровський "Прометей".
Нещодавно зірка волейбольної збірної України переїхала в чемпіонат Франції.
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