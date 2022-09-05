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Волейбольна збірна України розбила Нідерланди та вийшла в чвертьфінал ЧС-2022

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Любляна, Понеділок 05 вересня 2022 19:47
Волейбольна збірна України розбила Нідерланди та вийшла в чвертьфінал ЧС-2022 Фото: Чергова вдала атака збірної України (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Несподівано легкою перемогою збірної України завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 проти національної команди Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу, 1/8 фіналу

Нідерланди – Україна – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

Українська збірна взялася до справи зі старту. Підопічні Угіса Крастіньша швидко захопили ініціативу та почали нарощувати власну перевагу. Уже до середини першого сету українці вийшли на комфортний відрив, не підпускаючи Нідерланди на меншу за 5 пунктів відстань.

Зрештою, перша партія завершилася потужним відрізком "синьо-жовтих". Українці взяли три очки поспіль і повели в рахунку за сетами. На старті другого нідерландці заграли активніше. Суперники почали йти рівно – жодна з команд не могла створити солідний гандикап.

Цього разу збірна України додала у вирішальний момент, коли рахунок був рівним (14:14). Тишком-нишком українці почали йти у відрив. Спершу на 2-3 пункти, а на піку – й до семи очок. Завершився другий сет із перевагою команди Крастіньша +6.

Нарешті на третій сет збірна Нідерландів вийшла налаштованою на камбек. Кожен розіграш на майданчику був нелегким, і свою перевагу "синьо-жовті" вибудовували з боями. Та поступово збірна України віднайшла свій ритм і почали йти у відрив у середині сету. Класна ж атака Ковальова подарувала українцям 7 (!) матч-пойнтів. А закрив поєдинок Семенюк уже з другої спроби.

Для "синьо-жовтих" цей результат став новим орієнтиром вітчизняного волейболу. У рамках 1/4 фіналу українці зустрінуться з господарями – збірною Словенії. Матч відбудеться 7 вересня у Любляні.

До слова, футбольна збірна України оголосила список гравців на вересневі поєдинки.

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