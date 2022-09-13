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Волейбольная сборная Украины получила приглашение в квалификацию Олимпиады-2024

Фото: Сборная Украины на ЧМ-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

После выхода в четвертьфинал чемпионата мира сборная Украины впервые в истории сразится за место на волейбольном турнире Олимпийских игр.

Об этом заявил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook функционера.

"Сине-желтые" сыграют в квалификации перед Олимпиадой-2024. Хозяином грядущих летних Игр станет Франция.

"Сегодня на мою почту пришло письмо из ФИВБ, которое Украина ждала около 30 лет! Нашу мужскую сборную приглашают, согласно месту в мировом рейтинге, принять участие в квалификации к Олимпийским играм, которые состоятся в Париже в 2024 году!" – написал президент ФВУ.

Сборная Украины благодаря прогрессу на ЧМ-2022 оказалась среди 24 команд, которые поведут борьбу за олимпийские путевки. Их разделят на три группы по 8 сборных в каждой. Из каждой отборочной группы на Олимпиаду-2024 попадут две команды. Еще 5 участников определят по мировому рейтингу и географическому принципу.

Всего на Олимпийских играх в Париже сыграют 12 волейбольных команд. Одно место зарезервировано за хозяевами – сборной Франции. Квалификационный турнир состоится в сентябре-октябре 2023 года.

На выходных сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу. В финале Мундиаля апеннинцы обыграли сборную Польши (3:1). В матче же за бронзовые медали бразильцы одолели сборную Словении (3:1). Именно балканцы выбили сборную Украины в 1/4 финала турнира.

К слову, баскетбольная сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы.

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