Волейбольная сборная Украины получила приглашение в квалификацию Олимпиады-2024

"Сине-желтые" сыграют в квалификации перед Олимпиадой-2024. Хозяином грядущих летних Игр станет Франция.

"Сегодня на мою почту пришло письмо из ФИВБ, которое Украина ждала около 30 лет! Нашу мужскую сборную приглашают, согласно месту в мировом рейтинге, принять участие в квалификации к Олимпийским играм, которые состоятся в Париже в 2024 году!" – написал президент ФВУ.

Сборная Украины благодаря прогрессу на ЧМ-2022 оказалась среди 24 команд, которые поведут борьбу за олимпийские путевки. Их разделят на три группы по 8 сборных в каждой. Из каждой отборочной группы на Олимпиаду-2024 попадут две команды. Еще 5 участников определят по мировому рейтингу и географическому принципу.

Всего на Олимпийских играх в Париже сыграют 12 волейбольных команд. Одно место зарезервировано за хозяевами – сборной Франции. Квалификационный турнир состоится в сентябре-октябре 2023 года.

На выходных сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу. В финале Мундиаля апеннинцы обыграли сборную Польши (3:1). В матче же за бронзовые медали бразильцы одолели сборную Словении (3:1). Именно балканцы выбили сборную Украины в 1/4 финала турнира.