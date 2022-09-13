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Волейбольна збірна України отримала запрошення у кваліфікацію Олімпіади-2024

Фото: Збірна України на ЧС-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Після виходу в чвертьфінал чемпіонату світу збірна України вперше в історії побореться за місце на волейбольному турнірі Олімпійських ігор.

Про це заявив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис функціонера у Facebook.

"Синьо-жовті" зіграють у кваліфікації перед Олімпіадою-2024. Господарем прийдешніх літніх Ігор стане Франція.

"Сьогодні на мою пошту прийшов лист із ФІВБ, на який Україна чекала близько 30 років! Нашу чоловічу збірну запрошують, згідно з місцем у світовому рейтингу, взяти участь у кваліфікації до Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі 2024 року!" – написав президент ФВУ.

Збірна України завдяки поступу на ЧС-2022 опинилася серед 24-х команд, які поведуть боротьбу за олімпійські путівки. Їх розділять на три групи по 8 збірних у кожній. Із кожної відбіркової групи на Олімпіаду-2024 потраплять по дві команди. Ще 5 учасників визначать за світовим рейтингом і географічним принципом.

Усього на Олімпійських іграх у Парижі зіграють 12 волейбольних команд. Одне місце зарезервоване за господарями – збірною Франції. Кваліфікаційний турнір відбудеться у вересні-жовтні 2023 року.

На вихідних збірна Італії стала чемпіоном світу з волейболу. У фіналі Мундіалю апеннінці переграли збірну Польщі (3:1). У матчі ж за бронзові медалі бразильці здолали збірну Словенії (3:1). Саме балканці вибили збірну України в 1/4 фіналу турніру.

До слова, баскетбольна збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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