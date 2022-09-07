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Волейбольная сборная Украины драматически уступила Словении в четвертьфинале ЧМ-2022

Фото: Сборная Украины не смогла подарить еще одну сенсацию (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Поражением сборной Украины от национальной команды Словении завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира, 1/4 финала

Словения – Украина – 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

Начали битву за полуфинал команды на равных. В стартовые минуты ни словенцы, ни украинцы не смогли вырваться вперед и держались рядом с соперником. Но постепенно с середины сета "сине-желтые" начали наращивать атакующую мощь и увеличивали собственное преимущество. На пике сборная Украины вела с +8 (22:14), а завершила партию с лишь на пункт меньшим преимуществом.

Во втором сете начались качели. Промежуточный лидер постоянно менялся – сначала балканцы оторвались на три очка, а затем команда Угиса Крастиньша вела с +2. В конце концов, после равного счета (16:16) соперники принялись определять победителя сета.

Словенцы постоянно были на шаг впереди и, казалось, вот-вот закроют партию. Но в решающий момент украинцы сравняли во второй раз (24:24), однако лишь отсрочили минимальное поражение.

Третий сет до поры до времени напоминал второй. Сборные Словении и Украины сменяли друг друга в лидерах, а порой сбивались с пути на ничью. Но хозяева нашли внутренние резервы в конце партии, увеличили обороты и вырвали ее с запасом (25:19).

Напряжение на паркете достигло своего расцвета. Гонимые вперед родными трибунами словенцы стремились завершить поединок уже в четвертом сете. Зато сборная Украины не оставила надежд вернуться в игру. Упорная борьба за каждый мяч не смогла полностью нивелировать разницу в классе. Балканцы были немного ловчее и точнее, таки склонив чашу весов в свою пользу.

Однако на родину наша сборная возвращается с гордо поднятой головой. "Сине-желтые" добились наилучшего результата в истории отечественного волейбола, что будет ориентиром для новых призывов национальной команды минимум ближайшие 4 года.

К слову, футбольная сборная Украины объявила список игроков на сентябрьские поединки.

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