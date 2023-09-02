Волейбольна збірна України зазнала третьої поразки на Євро-2023

Чемпіонат Європи, чоловіки, група B

Болгарія – Україна – 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23)

У першому сеті "синьо-жовті" захопили ініціативу з перших хвилин. Українські волейболісти впродовж усієї партії трималися попереду господарів на кілька пунктів. Так підопічні Угіса Крастіньша гарантували собі комфортну кінцівку й завершили сет із +5.

Утім, болгарська збірна взяла реванш у другій партії. Вона методично нарощувала власну перевагу та "привезла" українцям 8 очок відставання. За тим же сценарієм минув і третій сет. Відмінність – лише підсумковий дефіцит "синьо-жовтих". Цього разу збірна України програла 5 пунктів.

Команда Крастіньша намагалася нав'язати конкуренцію у четвертій партії. Болгарія постійно вела в рахунку, але українська команда трималася поруч. Наприкінці сету "синьо-жовті" навіть підібралися до болгар на відстань двох пунктів, але дотиснути опонентів не змогли.

Отже, збірна України втретє поспіль програла на Євро-2023. "Синьо-жовті" опинилися на дні секстету B із мінімальними шансами на вихід із групи. Тепер українці зобов'язані перемагати в решті матчів. Найближчий поєдинок – проти Фінляндії 4 вересня.