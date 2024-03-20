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Волейбольна збірна України залишилася без тренера: він вивів команду в чвертьфінал ЧС-2022

Фото: Угіс Крастіньш завершив роботу зі "синьо-жовтими" (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Угіс Крастіньш пішов із посади керманича чоловічої національної команди України з волейболу.

Про це заявив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

53-річний латвійський фахівець працював зі "синьо-жовтими" з 2017 року. Наразі ФВУ проводить конкурс на посаду головного тренера національної команди.

"Не можу сказати, хто він буде. Буде конкурс, може, виграє й інший. Але, хто б не був, насамперед хочу подякувати Угісу Крастіньшу, нашому тренеру, який дуже багато зробив для українського волейболу, приніс до нас ту європейськість, дав правильний напрямок. Але час іде, і нам потрібно рухатися вперед", – розповів Мельник.

Усі новітні успіхи вітчизняного волейболу пов'язані з Крастіньшем. Із ним на чолі збірна України вперше в історії пробилася в 1/4 фіналу чемпіонатів світу (2022), а також двічі грала в чвертьфіналах європейських першостей (2019, 2023). Латвієць привів "синьо-жовтих" до тріумфу в Золотій Євролізі-2017.

Останній турнір української збірної під керівництвом Крастіньша – кваліфікація до Олімпіади-2024. Вітчизняні волейболісти здобули 3 перемоги при чотирьох поразках і фінішували на 5-й сходинці відбіркової групи з восьми команд. На Ігри в Парижі вийшли лише дві найкращі команди октету.

До слова, українець Семенюк виграв волейбольний Кубок виклику з призом MVP фіналів.

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