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Волейбольная сборная Украины осталась без тренера: он вывел команду в четвертьфинал ЧМ-2022

Фото: Угис Крастиньш завершил работу с "сине-желтыми" (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Угис Крастиньш ушел с должности вождя мужской национальной команды Украины по волейболу.

Об этом заявил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

53-летний латышский специалист работал с "сине-желтыми" с 2017 года. В настоящее время ФВУ проводит конкурс на должность главного тренера национальной команды.

"Не могу сказать, кем он будет. Будет конкурс, может, выиграет и другой. Но, кто бы ни был, в первую очередь хочу поблагодарить Угиса Крастиньшу, нашего тренера, который очень много сделал для украинского волейбола, принес к нам ту европейскость, дал правильный направление. Но время идет, и нам нужно двигаться вперед", – рассказал Мельник.

Все новейшие успехи отечественного волейбола связаны с Крастиньшем. С ним во главе сборная Украины впервые в истории пробилась в 1/4 финала чемпионатов мира (2022), а также дважды играла в четвертьфиналах европейских первенств (2019, 2023). Латыш привел "сине-желтых" к триумфу в Золотой Евролиге-2017.

Последний турнир украинской сборной под руководством Крастиньша – квалификация к Олимпиаде-2024. Отечественные волейболисты одержали 3 победы при четырех поражениях и финишировали на 5-й строчке отборочной группы из восьми команд. На игры в Париже вышли только две лучшие команды октета.

К слову, украинец Семенюк выиграл волейбольный Кубок вызова с призом MVP финалов.

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