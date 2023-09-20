Волейбольна збірна України програла Нідерландам у кваліфікації до Олімпіади-2024

Національна команда України зазнала чергового розгрому в кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, поступившись збірній Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, кваліфікація, жінки

Нідерланди – Україна – 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

У дебюті зустрічі "синьо-жовті" намагалися грати на рівних із нідерландками. Утім, "помаранчеві" поступово захопили ініціативу та зуміли відірватися на 5 пунктів до середини сету. Українські дівчата видали непоганий відрізок під кінець сету, але все ж мінімально поступилися.

Така кінцівка партії, вочевидь, похитнула емоційний стан збірної України. Принаймні підсумкове відставання в двох наступних сетах лише зростало. Хоча під завісу другої партії підопічні Івана Петкова героїчно зрівняли рахунок (19:19). Однак, у кінцівці зуміли взяти лише два очки проти шести в Нідерландів.

Рівною була гра до середини третього сету (14:14). Та в цей момент нідерландки зуміли ввімкнути вищі швидкості, а українські волейболістки за ними банально не встигали. Як наслідок, "синьо-жовті" програла вирішальний відрізок (2:11) та зазнали четвертої поразки поспіль.

Чергова невдача позбавила збірну України навіть примарних шансів поїхати на Ігри-2024. Тепер дівчата Петкова гратимуть лише за власний престиж. Наступний матч – 22 вересня проти Канади.