ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Волейбольна збірна України програла Нідерландам у кваліфікації до Олімпіади-2024

Нінбо, Середа 20 вересня 2023 09:48
UA EN RU
Волейбольна збірна України програла Нідерландам у кваліфікації до Олімпіади-2024 Фото: "Синьо-жовті" програли вчетверте поспіль (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зазнала чергового розгрому в кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, поступившись збірній Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, кваліфікація, жінки

Нідерланди – Україна – 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

У дебюті зустрічі "синьо-жовті" намагалися грати на рівних із нідерландками. Утім, "помаранчеві" поступово захопили ініціативу та зуміли відірватися на 5 пунктів до середини сету. Українські дівчата видали непоганий відрізок під кінець сету, але все ж мінімально поступилися.

Така кінцівка партії, вочевидь, похитнула емоційний стан збірної України. Принаймні підсумкове відставання в двох наступних сетах лише зростало. Хоча під завісу другої партії підопічні Івана Петкова героїчно зрівняли рахунок (19:19). Однак, у кінцівці зуміли взяти лише два очки проти шести в Нідерландів.

Рівною була гра до середини третього сету (14:14). Та в цей момент нідерландки зуміли ввімкнути вищі швидкості, а українські волейболістки за ними банально не встигали. Як наслідок, "синьо-жовті" програла вирішальний відрізок (2:11) та зазнали четвертої поразки поспіль.

Чергова невдача позбавила збірну України навіть примарних шансів поїхати на Ігри-2024. Тепер дівчата Петкова гратимуть лише за власний престиж. Наступний матч – 22 вересня проти Канади.

До слова, раніше чоловіча збірна України програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Волейбол
NEWS
Нічна атака "шахедами": ППО знищила 17 цілей
Нічна атака "шахедами": ППО знищила 17 цілей
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни