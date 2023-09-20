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Волейбольная сборная Украины проиграла Нидерландам в квалификации к Олимпиаде-2024

Нинбо, Среда 20 сентября 2023 09:48
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Волейбольная сборная Украины проиграла Нидерландам в квалификации к Олимпиаде-2024 Фото: "Сине-желтые" проиграли четвертый раз подряд (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины потерпела очередной разгром в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже, уступив сборной Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, квалификация, женщины

Нидерланды – Украина – 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

В дебюте встречи "сине-желтые" пытались играть на равных с нидерландками. Впрочем, "оранжевые" постепенно захватили инициативу и сумели оторваться на 5 пунктов к середине сета. Украинские девушки выдали неплохой отрезок на исходе сета, но все же минимально уступили.

Такая концовка партии, очевидно, пошатнула эмоциональное состояние сборной Украины. По крайней мере, итоговое отставание в двух последующих сетах только росло. Хотя под занавес второй партии подопечные Ивана Петкова героически сравняли счет (19:19). Однако в концовке сумели взять лишь два очка против шести у Нидерландов.

Равной была игра до середины третьего сета (14:14). Но в этот момент нидерландки сумели включить более высокие скорости, а украинские волейболистки за ними банально не успевали. Как следствие, "сине-желтые" проиграла решающий отрезок (2:11) и потерпели четвертое поражение подряд.

Очередная неудача лишила сборную Украины даже призрачных шансов поехать на Игры-2024. Теперь девушки Петкова будут играть только за свой престиж. Следующий матч – 22 сентября против Канады.

К слову, ранее мужская сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2023.

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