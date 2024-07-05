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Волейбольна збірна України перемогла Чилі в чвертьфіналі Кубка претендентів

Фото: "Синьо-жовті" розібралися з "Ла Рохою" (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з волейболу здолала збірну Чилі на шляху в півфінал Кубка претендентів-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок претендентів, 1/4 фіналу

Україна – Чилі – 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

 

У стартовому сеті латиноамериканці фактично відразу пішли у відрив. На піку перевага чилійських волейболістів склала 10 пунктів. Підопічні Рауля Лосано зуміли скоротити відставання вдвічі, але таки поступилися Чилі.

Реабілітувалися "синьо-жовті" в другій партії. Щоправда, впродовж усього ігрового відрізку команди діяли на рівних. Українська збірна краще провела кінцівку сету та зрівняла рахунок у поєдинку.

Третя й четверта партії промайнули за схожим сценарієм. Команда Лосано впродовж обох партій тримала чилійців на безпечній відстані та заслужено довела матч до перемоги. У півфіналі Кубка претендентів Україна зустрінеться зі збірною Бельгії.

Матч відбудеться 6 липня. Переможець зустрінеться у фіналі з однією з трійки команд – Китай, Єгипет і Катар. Невдаха півфінального протистояння позмагається за 3-тє місце.

До слова, раніше збірна України тріумфувала в Золотій Євролізі в Осієку.

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