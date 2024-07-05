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Волейбольная сборная Украины победила Чили в четвертьфинале Кубка претендентов

Фото: "Сине-желтые" разобрались с "Ла Рохой" (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по волейболу одолела сборную Чили по пути в полуфинал Кубка претендентов-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок претендентов, 1/4 финала

Украина – Чили – 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

 

В стартовом сете латиноамериканцы практически сразу ушли в отрыв. На пике преимущество чилийских волейболистов составило 10 пунктов. Подопечные Рауля Лосано сумели сократить отставание вдвое, но все же уступили Чили.

Реабилитировались "сине-желтые" во второй партии. Правда, на протяжении всего игрового отрезка команды действовали на равных. Украинская сборная лучше провела концовку сета и сравняла счет в поединке.

Третья и четвертая партии прошли по схожему сценарию. Команда Лосано на протяжении обеих партий держала чилийцев на безопасном расстоянии и заслуженно довела матч до победы. В полуфинале Кубка претендентов Украина встретится со сборной Бельгии.

Матч состоится 6 июля. Победитель встретится в финале с одной из тройки команд – Китай, Египет и Катар. Неудачник полуфинального противостояния поборется за 3-е место.

К слову, ранее сборная Украины триумфовала в Золотой Евролиге в Осиеке.

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