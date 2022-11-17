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Волейбольна збірна України отримала суперників на Євро-2023: список команд

Фото: Збірна України на чемпіонаті світу-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Українська чоловіча збірна отримала опонентів на груповому етапі волейбольного чемпіонату Європи 2023 року. За вихід у плей-офф "синьо-жовті" позмагаються з п'ятьма командами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Підопічні Угіса Крастіньша потрапили до групи B на Євро-2023. Там опонентами національної команди стануть збірні Болгарії, Фінляндії, Словенії, Хорватії та Іспанії.

Україна отримала пряму путівку на турнір, оскільки мала стати співгосподарем змагань. Однак, через повномасштабне вторгнення РФ національна федерація змушена була відмовитися від права на проведення. Тепер чемпіонат Європи приймуть Італія, Болгарія, Північна Македонія та Ізраїль.

Склад усіх груп Євро-2023:

Група А: Італія, Швейцарія, Сербія, Німеччина, Бельгія, Естонія

Група В: Болгарія, Фінляндія, Словенія, Україна, Хорватія, Іспанія

Група С: Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Нідерланди, Чехія, Данія

Група D: Ізраїль, Румунія, Франція, Туреччина, Португалія, Греція

Збірна України на груповому етапі гратиме матчі в болгарській Варні. Старт турніру запланований на 28 серпня, а триватиме Євро-2023 до 16 вересня. Майбутній чемпіонат стане третім поспіль, у якому гратимуть "синьо-жовті". Найкращим же результатом в історії залишається 6-те місце на Євро-1993.

Раніше волейбольна збірна України отримала запрошення у кваліфікаційний турнір перед Олімпіадою-2024. Відбір пройде у вересні-жовтні 2023 року. За Європою зарезервували 12 місць на Іграх у Парижі, зокрема одне дісталося господарям – Франції.

До слова, раніше функціонери змінили формат чемпіонату світу з волейболу за зразком футбольного Мундіалю.

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