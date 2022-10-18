ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міжнародна федерація волейболу змінила формат чемпіонат світу: як виглядатиме Мундіаль

Новость на русском →
Лозанна, Вівторок 18 жовтня 2022 13:03
Міжнародна федерація волейболу змінила формат чемпіонат світу: як виглядатиме Мундіаль Фото: Збірна України на ЧС-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Волейбольні функціонери збільшили кількість учасників майбутніх чемпіонатів світу серед жінок і чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У фінальних частинах наступних планетарних форумів виступатимуть по 32 команди. Усі збірні розділять на 8 груп по чотири учасники в кожній. У плей-офф виходитимуть по дві найкращі національні команди.

"Збільшення кількості команд, які беруть участь у турнірі, також дасть більше можливостей для національних команд, які є частиною революційної програми Volleyball Empowerment, спрямованої на підвищення рівня національних команд у всьому світі", – заявив президент ФІВБ Граса Філью.

Жіночий і чоловічий Мундіалі заплановані на 2026 рік. Міжнародна федерація волейболу призначила визначення господарів обох турнірів на кінець цього року.

Чоловіча збірна України цьогоріч дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Там "синьо-жовті" поступилися збірній Словенії (1:3) та посіли підсумкове 7-ме місце в загальному заліку команд. Жіноча ж збірна ЧС-2022 пропустила.

До слова, жіноча збірна України потрапила в кваліфікаційний турнір перед Олімпіадою-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Волейбол
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів