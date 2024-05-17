Волейбольна збірна України оголосила склад на Золоту Євролігу

Тренерський штаб національної команди України з волейболу визначився з переліком виконавців, які зіграють у Золотій Євролізі-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Volleyball.ua .

Новий керманич "синьо-жовтих" Рауль Лосано взяв на турнір 16 волейболістів. У порівнянні з попереднім розіграшем Золотої Євроліги збірна зазнала вагомих кадрових змін.

До фінальної обойми потрапили лише 5 волейболістів із минулорічного призову – Дмитро Янчук, Євгеній Кісілюк, Юрій Семенюк, Максим Дрозд і Олександр Бойко. Перед тренувальними зборами від виклику до національної команди скандально відмовилися вісім гравців. Натомість блокуючий Владислав Щуров зазнав травми на тренуванні.

Базовими клубами оновленої збірної України стали слобожанський "Прометей" та городоцький "Епіцентр-Подоляни". Вони делегували до команди Лосано по п'ять волейболістів. Інші виконавці представляють житомирські "Житичі-Полісся", львівські "Барком-Кажани", а також чемпіонати Кіпру та Польщі.

Склад волейбольної збірної України на Золоту Євролігу-2024:

зв'язуючі: Євстратов, Долгополов

діагональні: Д. Шаповал, В. Шаповал, Уривкін

ліберо: Бойко, Пампушко

центральні блокуючі: Семенюк, Дрозд, Коваль, Велецький, Рудницький

догравальники: Янчук, Кісілюк, Наложний, Лубан

Збірна України в Золотій Євролізі

Прийдешній турнір стане сьомим поспіль для "синьо-жовтих". Національна команда виграла трофей у 2017 році та ще двічі програла у фіналах (2021, 2023).

Золота Євроліга-2024 стане офіційний дебютом на посаді для аргентинця Лосано. Він зійшов на тренерський місток після відставки Угіса Крастіньша. Латвійський фахівець працював із командою з 2007 року.

Упродовж двох тижнів, починаючи з 18 травня, збірна України проведе 6 матчів. Перший суперник – збірна Румунії. Пізніше "синьо-жовті" зустрінуться з Азербайджаном, Чехією, Люксембургом, Португалією і Бельгією.