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Волейбольная сборная Украины объявила состав на Золотую Евролигу

Пятница 17 мая 2024 15:55
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Волейбольная сборная Украины объявила состав на Золотую Евролигу Фото: На Юрия Семенюка ляжет бремя лидерства (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по волейболу определился с перечнем исполнителей, сыграющих в Золотой Евролиге-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Volleyball.ua.

Новый наставник "сине-желтых" Рауль Лосано взял на турнир 16 волейболистов. По сравнению с предыдущим розыгрышем Золотой Евролиги сборная претерпела весомые кадровые изменения.

В финальную обойму попали только 5 волейболистов из прошлогоднего призыва – Дмитрий Янчук, Евгений Кисилюк, Юрий Семенюк, Максим Дрозд и Александр Бойко. Перед тренировочными сборами от вызова в национальную команду скандально отказались восемь игроков. В свою очередь блокирующий Владислав Щуров получил травму на тренировке.

Базовыми клубами обновленной сборной Украины стали слобожанский "Прометей" и городокский "Эпицентр-Подоляне". Они делегировали в команду Лосано по пять волейболистов. Другие исполнители представляют житомирские "Житичи-Полесье", львовские "Барком-Летучие мыши", а также чемпионаты Кипра и Польши.

Состав волейбольной сборной Украины на Золотую Евролигу-2024:

связующие: Евстратов, Долгополов

диагональные: Д. Шаповал, В. Шаповал, Урывкин

либеро: Бойко, Пампушко

центральные блокирующие: Семенюк, Дрозд, Коваль, Велецкий, Рудницкий

доигровщики: Янчук, Кисилюк, Наложный, Лубан

Сборная Украины в Золотой Евролиге

Грядущий турнир станет седьмым подряд для "сине-желтых". Национальная команда выиграла трофей в 2017 году и еще дважды проиграла в финалах (2021, 2023).

Золотая Евролига-2024 станет официальным дебютом в должности для аргентинца Лосано. Он взошел на тренерский мостик после отставки Угиса Крастиньша. Латвийский специалист работал с командой с 2007 года.

В течение двух недель, начиная с 18 мая, сборная Украины проведет 6 матчей. Первый соперник – сборная Румынии. Позже "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном, Чехией, Люксембургом, Португалией и Бельгией.

К слову, ранее разобрали анатомию конфликта ФВУ и звезд-волейболистов перед Золотой Евролигой.

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