Волейбольна збірна України драматично програла Туреччині півфінал Кубка претендентів

Challenger Cup, 1/2 фіналу, чоловіки

Туреччина – Україна – 3:2 (18:25, 25:23, 25:17, 19:25, 15:13)

Дебют зустрічі за собою залишили турки. Вони швидко створили солідний гандикап (6:1) та намагалися розвинути успіх. Утім, після стартової невдачі "синьо-жовті" оперативно зуміли вирівняти гру. Зрівнявши ж рахунок у середині сету (12:12), збірна України остаточно перехопила ініціативу.

За підсумками першого сету хлопці Угіса Крастіньша "привезли" Туреччині 7 очок переваги. Вдало українці розпочали і другу партію. Упродовж майже всього сету "синьо-жовті" були попереду. Однак, ендшпіль перетворився у драму, в якій гору взяли суперники.

Такий розвиток подій неабияк засмутив українську команду. Третій сет пройшов під повним контролем збірної Туреччини. Після обміну результативними атаками на початку партії "місячні зірки" жодного разу не дозволили українцям бодай зрівняти рахунок. Фінальна ж перевага склала 8 пунктів.

Проте, після такого холодного душу збірна України зуміла зібратися. Четвертий сет вийшов найконкурентнішим. Лідер кілька разів змінювався, а ключовий відрізок розпочався із рахунку 15:15. "Синьо-жовті" зіграли надуважно в обороні та суперрезультативно в атаці та з великим запасом забезпечили тай-брейк.

Додаткова партія для підопічних Крастіньша розпочалася жахливо. Проґавивши ривок турків (0:5), українська команда відшукала внутрішні резерви, щоб повернутися до гри. Боротьба тривала до останнього, та все ж "синьо-жовті" зазнали поразки.