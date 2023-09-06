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Волейбольна збірна України дізналася першого суперника в плей-офф Євро-2023

Варна, Середа 06 вересня 2023 10:55
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Волейбольна збірна України дізналася першого суперника в плей-офф Євро-2023 Фото: Україна закінчила груповий етап двома перемогами (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України отримала наступного опонента на цьогорічному чемпіонаті Європи. У рамках 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Матч Португалія – Україна відбудеться 9 вересня. Поєдинок прийме болгарська Варна. Старт зустрічі – о 17:30 або 20:30 за київським часом.

Збірна України на груповому етапі фінішувала третьою у секстеті B. Підопічні Угіса Крастіньша стартували з трьох поразок поспіль (Словенія, Хорватія і Болгарія). Та потім "синьо-жовті" здобули перемоги над Фінляндією (3:2) та Іспанією (3:0).

Натомість збірна Португалії змагалася у групі D. Там піренейці розгромили румунів та ізраїльтян (двічі по 3:0), переграли Туреччину (3:2), а також поступилися Франції (1:3) та Греції (2:3). Утім, португальці набрали 9 очок і фінішували на другій сходинці.

Цьогорічний чемпіонат Європи – сьомий в історії збірної України. Наразі найвищого результату "синьо-жовті" досягли на дебютному Євро-1993. Тоді в поєдинку за 5-те місце українці поступилися Болгарії (2:3).

До слова, напередодні збірна України розгромила Іспанію на фініші групового турніру Євро-2023.

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