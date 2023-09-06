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Волейбольная сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф Евро-2023

Варна, Среда 06 сентября 2023 10:55
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Волейбольная сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф Евро-2023 Фото: Украина закончила групповой этап двумя победами (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины получила следующего оппонента на чемпионате Европы этого года. В рамках 1/8 финала "сине-желтые" встретятся со сборной Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Матч Португалия – Украина состоится 9 сентября. Поединок примет болгарская Варна. Старт встречи – в 17:30 или 20:30 по Киеву.

Сборная Украины на групповом этапе финишировала третьей в секстете B. Подопечные Угиса Крастиньша стартовали с трех поражений (Словения, Хорватия и Болгария). Но затем "сине-желтые" одержали победы над Финляндией (3:2) и Испанией (3:0).

В свою очередь сборная Португалии соревновалась в группе D. Там пиренейцы разгромили румын и израильтян (дважды по 3:0), обыграли Турцию (3:2), а также уступили Франции (1:3) и Греции (2:3). Впрочем, португальцы набрали 9 очков и финишировали на втором месте.

Чемпионат Европы этого года – седьмой в истории сборной Украины. Наивысшего результата "сине-желтые" добились на дебютном Евро-1993. Тогда в поединке за 5-е место украинцы уступили Болгарии (2:3).

К слову, накануне сборная Украины разгромила Испанию на финише группового турнира Евро-2023.

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