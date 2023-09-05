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Україна пройшла у плей-офф чемпіонату Європи з волейболу

Болгарія, Вівторок 05 вересня 2023 20:59
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Україна пройшла у плей-офф чемпіонату Європи з волейболу Фото: чоловіча збірна України з волейболу обіграла Іспанію (facebook.com/volleyballua)
Автор: Каріна Левицька

Впевненої перемогою над Іспанією завершила груповий етап чемпіонату Європи чоловіча збірна України з волейболу. Змагання проходили у болгарському місті Варна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Для виходу в 1/8 фіналу українській збірній необхідно було не просто перемагати у заключному п’ятому турі, а зробити це з рахунком 3:0 або 3:1. І вони із цим непростим завданням впоралися - 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

Україна пройшла у плей-офф чемпіонату Європи з волейболу

З третього чи останнього прохідного четвертого місця у групі вийдуть у плей-офф підопічні Угіса Крастіньша, стане відомо сьогодні після заключного матчу у секстеті B між Словенією і Болгарією. Якщо болгари програють 0:3 чи 1:3, українці фінішують третіми й зіграють у плей-оф проти другої команди групи D.

Фото: чоловіча збірна України з волейболу обіграла Іспанію (facebook.com/volleyballua)

Нагадаємо, минулого місяця Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу. У другому турі українки обіграли збірну Угорщини.

До слова, раніше жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Challenger Cup-2023.

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