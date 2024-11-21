Волейболісти українського клубу не повернулись на батьківщину після поєдинку єврокубка

Точно відомо, що не повернулись Андрій Оробко і Дмитро Шаврак. За іншими даними, таких гравців троє. В клубі ситуацію наразі не коментують.

27-річний Оробко – уродженець міста Стебник, що на Львівщині. Раніше деякий час грав у командах Польщі. У цій країні зараз виступає його молодший брат, який за деякими даними вже отримав польське спортивне громадянство. Шавраку 33 роки, він родом із Сум. Свого часу встиг пограти в Італії, Австрії та ОАЕ.

Клуб "Решетилівка", що представляє однойменне містечко Полтавщини, заснований в 2019 році. У минулому чемпіонаті країни посів п'яте місце, що дало йому право дебютувати в європейському Кубку Виклику. У першому раунді команда пройшла фарерський "Клаксвік" (3:1, 3:0). Проте у другому – двічі поступилась "Менену" (обидва матчі – 0:3) та вилетіла зі змагань.

Втечі спортсменів з України: що відомо

Подібні випадки ще не набули масового характеру, проте останнім часом почастішали. Восени 2024 року були принаймні три гучних втечі.

На початку вересня футбольний голкіпер Денис Шеліхов переплив річку Тиса, щоб перейти в білоруську "Славію-Мозир". Пізніше стало відомо, що він ретельно готувався саме до такого варіанту втечі: впродовж двох місяців тренуватися плавати з ластами.

Також у вересні не повернулись зі закордонних зборів екс-тренер баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи" Артем Сліпенчук і гравець молодіжної збірної та БК "Запоріжжя" Артем Покоєнко. Федерація баскетболу довічно дискваліфікувала порушників.

А в жовтні, після виступів хокейного "Сокола" в Континентальному кубку в Італії, зникли два відомих хокеїсти. Столична команда недорахувалась нападника Романа Благого та захисника Володимира Алексюка. Благий ще в серпні викликався в національну збірну на матчі олімпійської кваліфікації.