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На вокзалах Украины проверят все подвесные люстры: что произошло

Автор: Илона Свиридова

На железнодорожных вокзалах Украины проверят все подвесные люстры. Причиной этого стало вчерашнее падение люстры на вокзале в Днепре после замены ламп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что вчера на центральном вокзале Днепра меняли лампы на люстре. Но при ее поднятии оборвался трос, и она упала на пол. Зона работ была ограждена, поэтому никто не пострадал.

В связи с инцидентом на всех вокзалах проведут внеплановую проверку подвесных люстр. В компании отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок много лет нуждается в обновлении, а срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию, он соединит города Сигит, Ужгород и Рахов.

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Укрзализныця