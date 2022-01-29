На вокзалах України перевірять всі підвісні люстри: що сталося

Повідомляється, що вчора на центральному вокзалі Дніпра міняли лампи на люстрі. Але при її піднятті обірвався трос, і вона впала на підлогу. Зона робіт була огороджена, тому ніхто не постраждав.

У зв'язку з інцидентом на всіх вокзалах проведуть позапланову перевірку підвісних люстр. У компанії відзначають, що інфраструктура пасажирських перевезень багато років потребує оновлення, а термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення.