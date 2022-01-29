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На вокзалах України перевірять всі підвісні люстри: що сталося

Автор: Ілона Свиридова

На залізничних вокзалах України перевірять всі підвісні люстри. Причиною цього стало вчорашнє падіння люстри на вокзалі в Дніпрі після заміни ламп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Повідомляється, що вчора на центральному вокзалі Дніпра міняли лампи на люстрі. Але при її піднятті обірвався трос, і вона впала на підлогу. Зона робіт була огороджена, тому ніхто не постраждав.

У зв'язку з інцидентом на всіх вокзалах проведуть позапланову перевірку підвісних люстр. У компанії відзначають, що інфраструктура пасажирських перевезень багато років потребує оновлення, а термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії, він з'єднає міста Сигіт, Ужгород та Рахів.

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Укрзалізниця