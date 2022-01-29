На вокзалах Украины проверят все подвесные люстры: что произошло

На железнодорожных вокзалах Украины проверят все подвесные люстры. Причиной этого стало вчерашнее падение люстры на вокзале в Днепре после замены ламп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци" .

Сообщается, что вчера на центральном вокзале Днепра меняли лампы на люстре. Но при ее поднятии оборвался трос, и она упала на пол. Зона работ была ограждена, поэтому никто не пострадал.

В связи с инцидентом на всех вокзалах проведут внеплановую проверку подвесных люстр. В компании отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок много лет нуждается в обновлении, а срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению.