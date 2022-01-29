Воинский учет для женщин. Правила изменятся: что известно

Штрафов за уклонение не будет

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, что штрафов за уклонение не будет. Это не предусмотрено законом.

Штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на воинский учет.

Перечень профессий сократят

В новом приказе будет существенно сокращен список профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

В частности, список профессий для воинского учета будет сокращен с 35 до 14 специальностей. Специальности и профессии, представительницы которых должны будут встать на воинский учет, родственны около 100 военно-учетным специальностям.

На обязательный учет военнообязанных будут ставать женщины, которые работают, в сферах:

медицины,

электроники,

связи,

метрологии и картографии,

финансов,

бухгалтерского учета,

аудита.

Возможен добровольный воинский учет

В конце декабря на сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предусматривает добровольную постановку на воинский учет для женщин, кроме медиков.