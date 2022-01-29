Воинский учет для женщин. Правила изменятся: что известно

В декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет как военнообязанных. Впрочем, через месяц ведомство решило разработать новую редакцию приказа.
Что изменится, в материале РБК-Украина.
Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, что штрафов за уклонение не будет. Это не предусмотрено законом.
Штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на воинский учет.
В новом приказе будет существенно сокращен список профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.
В частности, список профессий для воинского учета будет сокращен с 35 до 14 специальностей. Специальности и профессии, представительницы которых должны будут встать на воинский учет, родственны около 100 военно-учетным специальностям.
На обязательный учет военнообязанных будут ставать женщины, которые работают, в сферах:
В конце декабря на сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предусматривает добровольную постановку на воинский учет для женщин, кроме медиков.
Напомним, ранее в Вооруженных силах и Минобороны предупреждали, что за уклонение от воинского учета женщинам будет грозить штраф, но только с 2023 года.
Такие намерения вызвали возмущение в обществе, которые были высказаны в соответствующей петиции. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил Минобороны пересмотреть вопрос воинского учета.