Воинский учет для женщин: в Минобороны рассказали, когда начнут наказывать за уклонение

В Министерстве обороны Украины сообщили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, если они не станут на воинский учет. Также административная ответственность не грозит руководителям предприятий, где они работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.
"До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины не будут привлечены к административной ответственности", - сказали на брифинге.
Также подчеркивалось, что постановка на воинский учет женщин будет проведена до конца следующего года.
Напомним, Минобороны Украины должно разработать алгоритм постановки на воинский учет женщин. Информация должна появиться на сайте ведомства и военкоматов.
Отметим, Минобороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.
РБК-Украина разбиралось, кого касается и что известно о постановке на воинский учет украинских женщин.