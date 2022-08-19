UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воинский учет женщин. Минобороны обратилось в Раду с важным предложением

Фото: россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховной раде Украины предлагают сделать воинский учет женщин добровольным и начать этот процесс после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Маляр объясняет, что обязательность постановки женщин на воинский учет является действующей нормой Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем определен перечень военно-учетных специальностей, однако в министерстве предлагают пересмотреть его.

"Главным управлением персонала Генштаба ВСУ предлагается внесение следующих изменений в соответствующие законодательные и нормативные акты в части постановки женщин на воинский учет", - заявляет Маляр.

Что предлагает Минобороны:

  • сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих военному учету, в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;
  • сделать постановку женщин на воинский учет добровольной;
  • начать процесс постановки женщин на воинский учет после завершения действия особого периода.

Заместитель министра обороны сообщает, что пока предложения находится на согласовании в других министерствах, после чего их должен рассмотреть парламентарии.

Напомним, что ранее Генштаб сообщал о том, что женщин не будут ставить на воинский учет до окончания войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины