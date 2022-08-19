Воинский учет женщин. Минобороны обратилось в Раду с важным предложением

Маляр объясняет, что обязательность постановки женщин на воинский учет является действующей нормой Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем определен перечень военно-учетных специальностей, однако в министерстве предлагают пересмотреть его.

"Главным управлением персонала Генштаба ВСУ предлагается внесение следующих изменений в соответствующие законодательные и нормативные акты в части постановки женщин на воинский учет", - заявляет Маляр.

Что предлагает Минобороны:

сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих военному учету, в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;

сделать постановку женщин на воинский учет добровольной;

начать процесс постановки женщин на воинский учет после завершения действия особого периода.

Заместитель министра обороны сообщает, что пока предложения находится на согласовании в других министерствах, после чего их должен рассмотреть парламентарии.