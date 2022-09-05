Воинский учет женщин. В Минобороны назвали три специальности, которые нужны Генштабу

Информация о том, что с 1 октября женщины, профессии которых находятся в перечне военноучетных специальностей, должны будут обязательно стать на воинский учет, не соответствует действительности. Однако есть три специальности, которые необходимы Генштабу.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Дело в том, что эта норма была отсрочена. По состоянию на данный момент ситуация такова: пока до 1 октября эта отсрочка у нас вообще не действует, а к 1 октября уже есть наработка и мы делаем все возможное, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет не было", - заявила она.

Маляр подчеркнула, что такие специальности, например медики, которые всегда становились на учет.

"Есть определенный ряд специальностей, которые обязательны. Сейчас у Генштаба есть потребность в таких специальностях. Это небольшой список. Генштаб называл публично три специальности: медицинские, поварские, радиоэлектроники", - добавила она.

По словам Маляр, женщины, работающие на других специальностях, могут добровольно стать на воинский учет.

"Что это означает? Что желающие женщины должны иметь право становиться на учет. Бояться ничего не нужно. Распускают панику, что якобы будет запрещен выезд, женщины якобы уже готовы выезжать. Это действительно просто паника", - заявила она.

Предыстория

В октябре этого года в силу вступает приказ Министерства обороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

К перечню из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на воинский учет в добровольном порядке.

Обязательность постановки женщин на учет определен законом и именно этот аспект в документе предложило изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.

Более подробно о вопросах постановки женщин на воинский учет можете узнать в материале РБК-Украина "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать".