Військовий облік жінок. У Міноборони назвали три спеціальності, які потрібні Генштабу

Інформація про те, що з 1 жовтня жінки, професії яких знаходяться в переліку військовооблікових спеціальностей, повинні будуть обов'язково стати на військовий облік, не відповідає дійсності. Однак є три спеціальності, які необхідні Генштабу.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Річ у тому, що ця норма була відстрочена. Станом на цей час ситуація така: поки до 1 жовтня ця відстрочка у нас взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання і ми робимо все можливе, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", - заявила вона.

Маляр підкреслила, що такі спеціальності, наприклад медики, які завжди ставали на облік.

"Є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові. Зараз у Генштабу є потреба в таких спеціальностях. Це невеликий список. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніки", - додала вона.

За словами Маляр, жінки, які працюють на інших спеціальностях, можуть добровільно стати на військовий облік.

"Що це означає? Що бажаючі жінки повинні мати право ставати на облік. Боятися нічого не потрібно. Розпускають паніку, що нібито буде заборонений виїзд, жінки нібито вже готові виїжджати. Це дійсно просто паніка", - заявила вона.

Передісторія

У жовтні цього року набирає чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким Українки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, Харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Обов'язковість постановки жінок на облік визначено законом і саме цей аспект в документі запропонувало змінити Міноборони, ініціювавши розробку законопроекту.

Більш докладно про питання постановки жінок на військовий облік можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати".