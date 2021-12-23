UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Воинский учет для женщин - это не призыв на службу, - командование Сухопутных войск

Автор: Александр Мороз

Воинский учет для женщин в Украине не означает, что их будут призывать на службу. Тем более, что на сегодня никого без согласия не берут на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Хочу обратить внимание на то, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не прибывает на военную службу без их согласия", - отметил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Речь идет о медиках, финансистах, бухгалтерах, менеджерах и представительниц других профессий.

Подробнее в материале РБК-Украина "Воинский учет женщин в Украине: кого это касается и что известно о процедуре".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины