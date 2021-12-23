Воинский учет для женщин - это не призыв на службу, - командование Сухопутных войск

Воинский учет для женщин в Украине не означает, что их будут призывать на службу. Тем более, что на сегодня никого без согласия не берут на военную службу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.
"Хочу обратить внимание на то, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не прибывает на военную службу без их согласия", - отметил он.
Напомним, сегодня стало известно, что Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Речь идет о медиках, финансистах, бухгалтерах, менеджерах и представительниц других профессий.
Подробнее в материале РБК-Украина "Воинский учет женщин в Украине: кого это касается и что известно о процедуре".