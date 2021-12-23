Воинский учет для женщин - это не призыв на службу, - командование Сухопутных войск

Воинский учет для женщин в Украине не означает, что их будут призывать на службу. Тем более, что на сегодня никого без согласия не берут на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Хочу обратить внимание на то, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не прибывает на военную службу без их согласия", - отметил он.