Вогонь охопив чотири поверхи: під Києвом сталась масштабна пожежа в житловому будинку

Масштабна пожежа трапилась в багатоповерховому житловому будинку в місті Українка. Вогонь охопив квартири з шостого по дев'ятий поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

В неділю, 5 лютого, о 19:42 рятівникам поступило повідомлення про масштабну пожежу в Обухівському районі. Прибувши за вказаною адресою вони установили, що на балконі 6 поверху виникла пожежа з розповсюдженням на балкони 7 та 8 поверхів.

Пожежникам вдалось локалізувати полум'я о 20:35. А вже о 21:02 - повністю ліквідувати.

"Вогнем знищено 4 балкони та 2 кімнати у двох квартирах на 6 та 7 поверхах та пошкоджено 4 балкони на 8 та 9 поверхах. Жертв та постраждалих немає. Сили ДСНС також евакуювали 15 осіб з них 2 дитини на безпечну відстань", - сказано в повідомленні.

На місті подій було задіяно 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.