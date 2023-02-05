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Вогонь охопив чотири поверхи: під Києвом сталась масштабна пожежа в житловому будинку

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Українка, Неділя 05 лютого 2023 22:45
Вогонь охопив чотири поверхи: під Києвом сталась масштабна пожежа в житловому будинку Фото: пожежа трапилась в багатоповерховому житловому будинку в місті Українка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа трапилась в багатоповерховому житловому будинку в місті Українка. Вогонь охопив квартири з шостого по дев'ятий поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

В неділю, 5 лютого, о 19:42 рятівникам поступило повідомлення про масштабну пожежу в Обухівському районі. Прибувши за вказаною адресою вони установили, що на балконі 6 поверху виникла пожежа з розповсюдженням на балкони 7 та 8 поверхів.

Пожежникам вдалось локалізувати полум'я о 20:35. А вже о 21:02 - повністю ліквідувати.

"Вогнем знищено 4 балкони та 2 кімнати у двох квартирах на 6 та 7 поверхах та пошкоджено 4 балкони на 8 та 9 поверхах. Жертв та постраждалих немає. Сили ДСНС також евакуювали 15 осіб з них 2 дитини на безпечну відстань", - сказано в повідомленні.

На місті подій було задіяно 37 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Фото: пожежа трапилась в багатоповерховому житловому будинку в місті Українка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше повідомлялось, що під час пожежі в Нікополі Дніпропетровської області загинула 3-річна дитина, ще двоє малят отруїлись продуктами горіння.

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