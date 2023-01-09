У Нікополі сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула дитина, ще двоє дітей у лікарні
Під час пожежі в Нікополі Дніпропетровської області загинула 3-річна дитина, ще двоє малят отруїлись продуктами горіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
На виклик прибули місцеві вогнеборці трьох чергових відділень і встановили, що з квартири на 5 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде густий дим.
"Там мешкали двоє батьків та троє дітей, які на момент прибуття рятувальників знаходилися на вулиці. Дівчинка 2019 року народження знаходилася без свідомості", - йдеться в повідомленні.
На жаль, дитину врятувати не вдалося. Також продуктами горіння отруїлися 4-річна дівчинка, та хлопчик, якому більше як рік. Їх доправили до лікарні.
Як повідомлялось, російські військові сьогодні вночі, 9 січня, із важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області. Зокрема, росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом опинилися дві громади - Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів.
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