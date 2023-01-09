У Нікополі сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула дитина, ще двоє дітей у лікарні

Під час пожежі в Нікополі Дніпропетровської області загинула 3-річна дитина, ще двоє малят отруїлись продуктами горіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

На виклик прибули місцеві вогнеборці трьох чергових відділень і встановили, що з квартири на 5 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде густий дим.

"Там мешкали двоє батьків та троє дітей, які на момент прибуття рятувальників знаходилися на вулиці. Дівчинка 2019 року народження знаходилася без свідомості", - йдеться в повідомленні.

На жаль, дитину врятувати не вдалося. Також продуктами горіння отруїлися 4-річна дівчинка, та хлопчик, якому більше як рік. Їх доправили до лікарні.