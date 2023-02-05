Огонь охватил четыре этажа: под Киевом произошел масштабный пожар в жилом доме
Масштабный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в городе Украинка. Огонь охватил квартиры с шестого по девятый этажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.
В воскресенье, 5 февраля, в 19:42 спасателям поступило сообщение о масштабном пожаре в Обуховском районе. Прибыв по указанному адресу, они установили, что на балконе 6 этажа возник пожар с распространением на балконы 7 и 8 этажей.
Пожарным удалось локализовать пламя в 20:35. А уже в 21:02 – полностью ликвидировать.
"Огнем уничтожены 4 балкона и 2 комнаты в двух квартирах на 6 и 7 этажах и повреждены 4 балкона на 8 и 9 этажах. Жертв и пострадавших нет. Силы ГСЧС также эвакуировали 15 человек из них 2 ребенка на безопасное расстояние", - сказано в сообщении .
На месте событий было задействовано 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что во время пожара в Никополе Днепропетровской области погиб 3-летний ребенок, еще двое малышей отравились продуктами горения.
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