Вогонь дійшов до будинків, лунають вибухи: пожежа під Ізюмом поширилася до 85 га

Як розповіли надзвичайники, за даними станом на вечір 4 травня вже "горить лісова підстилка на орієнтовній площі 85 га". Тривають роботи з ліквідації вогняної надзвичайної події.

Крім того, в результаті пожежі на території Піщанського лісництва спостерігається детонація вибухонебезпечних предметів, які залишили по собі російські окупанти.

"Вогонь поширився на дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, 4 гаражі та господарчі споруди, а також складські та виробничі будівлі, деревину на території майданчика лісового господарства", - розповіли у ДСНС про наслідки масштабної пожежі.

Зазначається, що в результаті вогняної НП обійшлося без жертв та постраждалих.

Також надзвичайники оприлюднили в мережі фото сильної лісової пожежі у Харківській області.

Лісова пожежа на Харківщині

Як повідомлялося раніше, в Ізюмському районі спалахнула сильна лісова пожежа. Ближче до вечора неділі було відомо, що вогонь охопив площу у 20 гектарів.

У Харківській ОВА розповіли, що у лісі детонують боєприпаси, які залишили російські загарбники під час окупації регіону.

Також місцева влада поінформувала, що готується евакуація місцевих жителів, оскільки вогонь дістався до житлових будинків біля лісу.

Варто додати, що 4 травня у ДСНС повідомляли, що вранці у неділю росармія вдарила з РСЗВ по лісових масивах Борівської громади Ізюмського району, і після обстрілу виникли пожежі.