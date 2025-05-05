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Огонь дошел до домов, раздаются взрывы: пожар под Изюмом распространился до 85 га

Фото: в Харьковской области бушует лесной пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

На территории Харьковской области фиксируют распространение сильного лесного пожара, вспыхнувшего на окраине города Изюм. Огонь уже охватил около 85 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как рассказали чрезвычайники, по данным по состоянию на вечер 4 мая уже "горит лесная подстилка на ориентировочной площади 85 га". Ведутся работы по ликвидации огненного чрезвычайного происшествия.

Кроме того, в результате пожара на территории Песчанского лесничества наблюдается детонация взрывоопасных предметов, которые оставили после себя российские оккупанты.

"Огонь распространился на крышу двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, 4 гаража и хозяйственные постройки, а также складские и производственные здания, древесину на территории площадки лесного хозяйства", - рассказали в ГСЧС о последствиях масштабного пожара.

Отмечается, что в результате огненного ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Также чрезвычайники обнародовали в сети фото сильного лесного пожара в Харьковской области.

 

Лесной пожар в Харьковской области

Как сообщалось ранее, в Изюмском районе вспыхнул сильный лесной пожар. К вечеру воскресенья было известно, что огонь охватил площадь в 20 гектаров.

В Харьковской ОВА рассказали, что в лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими захватчиками во время оккупации региона.

Также местные власти проинформировали, что готовится эвакуация местных жителей, поскольку огонь добрался до жилых домов возле леса.

Следует добавить, что 4 мая в ГСЧС сообщали, что утром в воскресенье росармия ударила из РСЗО по лесным массивам Боровской общины Изюмского района, и после обстрела возникли пожары.

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