Вогняна перемога! "Прометей" у першій грі Єврокубку не лишив шансів "Гамбургу" (фото)

Баскетбольна команда "Прометей" з містечка Слобожанське Дніпровського району розпочала свій другий сезон у Єврокубку перемогою над німецьким "Гамбургом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Прометея".
Поєдинок проходив 4 жовтня на "Арені Рига", яка зараз є "домашньою" для "титанів".
Підопічні Ронена Гінзбурга максимально жваво розпочали матч, зумівши показати хорошу атаку та швидко відірватись у рахунку, завершивши першу чверть із перевагою +20.
Друга чверть, у якій "Гамбург" зумів суттєво підтягнутися в рахунку, запам'яталася насамперед потужними данками нашого центрового Таі Одіасе.
На перерву команди пішли за рахунку 54:42 на користь українського клубу
У другій половині "Прометею" вдалося вгамувати запал німецьких баскетболістів, виграти обидві чверті та довести матч до перемоги з рахунком 97:77.
"Прометей" з перемоги стартував у Єврокубку (фото: t.me/bc_prometey)
Вже в п'ятницю, 6 жовтня, "Прометей" зіграє проти естонської "Кейли" у ЛЕБЛ, а 10 жовтня нашу команду чекає поєдинок другого туру Єврокубку проти грізного турецького "Бешикташа".
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