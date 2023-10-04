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Українському тенісисту знадобилася майже доба, щоб переграти корейця: що відомо

Середа 04 жовтня 2023 17:03
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Українському тенісисту знадобилася майже доба, щоб переграти корейця: що відомо Олексій Крутих (фото: itftennis.com)
Автор: Дмитро Войналович

Друга ракетка України Олексій Крутих (АТР 244) переміг у трьох сетах південнокорейського тенісиста Джерарда Кампани Лі (ATP 419) і вийшов до 1/8 фіналу грунтового челенджера в Лісабоні Del Monte Lisboa Belém Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Тенісна дуель закінчилася з рахунком 5:7, 6:2, 6:3 на користь 23-річного українцям.

Зазначимо, що це третя поспіль перемога Олексія на цьому турнірі. Перед цим Крутих впевнено виграв обидва матчі кваліфікації (розгромив португальця Фабіо Коелью і без проблем розправився з іспанцем Карлосом Табернером).

Цікаво, що матч українця з корейцем розпочався... ще вчора, 3 жовтня. Але гра була перервана після другого сету через настання темряви у столиці Португалії, яка не дозволила комфортно продовжувати поєдинок.

В загальному ж матч тривав 2 години та 35 хвилин.

У 1/8 фіналу турніру з призовим фондом 73 000 євро Крутих зіграє проти другого сіяного, італійця Флавіо Коболлі (ATP 122).

Раніше ми писали, що тенісний матч між українкою і росіянкою раптово зупинили.

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