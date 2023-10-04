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Вогняна перемога! "Прометей" у першій грі Єврокубку не лишив шансів "Гамбургу" (фото)

Середа 04 жовтня 2023 21:32
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Вогняна перемога! "Прометей" у першій грі Єврокубку не лишив шансів "Гамбургу" (фото) Баскетболісти "Прометея" (фото: t.me/bc_prometey)
Автор: Дмитро Войналович

Баскетбольна команда "Прометей" з містечка Слобожанське Дніпровського району розпочала свій другий сезон у Єврокубку перемогою над німецьким "Гамбургом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Прометея".

Як пройшов матч "Прометей" - "Гамбург"

Поєдинок проходив 4 жовтня на "Арені Рига", яка зараз є "домашньою" для "титанів".

Підопічні Ронена Гінзбурга максимально жваво розпочали матч, зумівши показати хорошу атаку та швидко відірватись у рахунку, завершивши першу чверть із перевагою +20.

Друга чверть, у якій "Гамбург" зумів суттєво підтягнутися в рахунку, запам'яталася насамперед потужними данками нашого центрового Таі Одіасе.

На перерву команди пішли за рахунку 54:42 на користь українського клубу

У другій половині "Прометею" вдалося вгамувати запал німецьких баскетболістів, виграти обидві чверті та довести матч до перемоги з рахунком 97:77.

Вогняна перемога! &quot;Прометей&quot; у першій грі Єврокубку не лишив шансів &quot;Гамбургу&quot; (фото)Вогняна перемога! &quot;Прометей&quot; у першій грі Єврокубку не лишив шансів &quot;Гамбургу&quot; (фото)Вогняна перемога! &quot;Прометей&quot; у першій грі Єврокубку не лишив шансів &quot;Гамбургу&quot; (фото)Вогняна перемога! &quot;Прометей&quot; у першій грі Єврокубку не лишив шансів &quot;Гамбургу&quot; (фото)Вогняна перемога! &quot;Прометей&quot; у першій грі Єврокубку не лишив шансів &quot;Гамбургу&quot; (фото)Вогняна перемога! &quot;Прометей&quot; у першій грі Єврокубку не лишив шансів &quot;Гамбургу&quot; (фото)Вогняна перемога! &quot;Прометей&quot; у першій грі Єврокубку не лишив шансів &quot;Гамбургу&quot; (фото)

"Прометей" з перемоги стартував у Єврокубку (фото: t.me/bc_prometey)

Що далі?

Вже в п'ятницю, 6 жовтня, "Прометей" зіграє проти естонської "Кейли" у ЛЕБЛ, а 10 жовтня нашу команду чекає поєдинок другого туру Єврокубку проти грізного турецького "Бешикташа".

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