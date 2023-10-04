Вогняна перемога! "Прометей" у першій грі Єврокубку не лишив шансів "Гамбургу" (фото)

Баскетбольна команда "Прометей" з містечка Слобожанське Дніпровського району розпочала свій другий сезон у Єврокубку перемогою над німецьким "Гамбургом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Прометея".

Як пройшов матч "Прометей" - "Гамбург" Поєдинок проходив 4 жовтня на "Арені Рига", яка зараз є "домашньою" для "титанів". Підопічні Ронена Гінзбурга максимально жваво розпочали матч, зумівши показати хорошу атаку та швидко відірватись у рахунку, завершивши першу чверть із перевагою +20. Друга чверть, у якій "Гамбург" зумів суттєво підтягнутися в рахунку, запам'яталася насамперед потужними данками нашого центрового Таі Одіасе. На перерву команди пішли за рахунку 54:42 на користь українського клубу У другій половині "Прометею" вдалося вгамувати запал німецьких баскетболістів, виграти обидві чверті та довести матч до перемоги з рахунком 97:77. "Прометей" з перемоги стартував у Єврокубку (фото: t.me/bc_prometey) Що далі? Вже в п'ятницю, 6 жовтня, "Прометей" зіграє проти естонської "Кейли" у ЛЕБЛ, а 10 жовтня нашу команду чекає поєдинок другого туру Єврокубку проти грізного турецького "Бешикташа".