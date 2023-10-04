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Огненная победа! "Прометей" в первой игре Еврокубка не оставил шансов "Гамбургу" (фото)

Среда 04 октября 2023 21:32
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Огненная победа! "Прометей" в первой игре Еврокубка не оставил шансов "Гамбургу" (фото) Баскетболисты "Прометея" (фото: t.me/bc_prometey)
Автор: Дмитрий Войналович

Баскетбольная команда "Прометей" из городка Слобожанское Днепровского района начала свой второй сезон в Еврокубке победой над немецким "Гамбургом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Прометея".

Как прошел матч "Прометей" - "Гамбург"

Поединок проходил 4 октября на "Арене Рига", которая сейчас является "домашней" для "титанов".

Подопечные Ронена Гинзбурга максимально быстро начали матч, сумев показать хорошую атаку и быстро оторваться в счете, завершив первую четверть с преимуществом +20.

Вторая четверть, в которой "Гамбург" сумел существенно подтянуться в счете, запомнилась, прежде всего, мощными данками нашего центрового Таи Одиасе.

На перерыв команды ушли при счете 54:42 в пользу украинского клуба

Во второй половине "Прометея" удалось унять пыл немецких баскетболистов, выиграть обе четверти и довести матч до победы со счетом 97:77 .

Огненная победа! &quot;Прометей&quot; в первой игре Еврокубка не оставил шансов &quot;Гамбургу&quot; (фото)Огненная победа! &quot;Прометей&quot; в первой игре Еврокубка не оставил шансов &quot;Гамбургу&quot; (фото)Огненная победа! &quot;Прометей&quot; в первой игре Еврокубка не оставил шансов &quot;Гамбургу&quot; (фото)Огненная победа! &quot;Прометей&quot; в первой игре Еврокубка не оставил шансов &quot;Гамбургу&quot; (фото)Огненная победа! &quot;Прометей&quot; в первой игре Еврокубка не оставил шансов &quot;Гамбургу&quot; (фото)Огненная победа! &quot;Прометей&quot; в первой игре Еврокубка не оставил шансов &quot;Гамбургу&quot; (фото)Огненная победа! &quot;Прометей&quot; в первой игре Еврокубка не оставил шансов &quot;Гамбургу&quot; (фото)

"Прометей" с победы стартовал в Еврокубке (фото: t.me/bc_prometey)

Что дальше?

Уже в пятницу, 6 октября, "Прометей" сыграет против эстонской "Кейлы" в ЛЕБЛ, а 10 октября нашей команде предстоит поединок второго тура Еврокубка против грозного турецкого "Бешикташа".

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