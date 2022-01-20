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Воювали під Луганськом і Дебальцевим. СБУ викрила "казаків": відкрито справи

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Луганськ, Четвер 20 січня 2022 11:27
Воювали під Луганськом і Дебальцевим. СБУ викрила "казаків": відкрито справи Фото: СБУ викрила "казаків", які воювали під Луганськом і Дебальцевим (СБУ)
Автор: Анастасія Рокитна

Українські правоохоронці встановили особи 13 ватажків і активних учасників так званого "Луганського округу донських казаків". Вони воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Раніше ці особи входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Потім суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Ці особи, за даним СБУ, брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого. Крім того, вони супроводжували "гуманітарні" вантажі з РФ для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки. Ватажки "козачого формування" зараз переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, йдеться у повідомленні.

Відкрито справи за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

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