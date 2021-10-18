Воевал на стороне боевиков: в Украине будут судить руководителя вагоноремонтной компании

Согласно данным следствия, руководителя вагоноремонтного предприятия обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в незаконных вооруженных формированиях.

Отмечается, что в 2014 году мужчина вступил в НВФ "Всевеликое Войско Донское" оккупационной администрации РФ.

"После этого совместно с другими участниками вооруженного формирования с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, расположенных на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец", - пишет пресс-служба.

В его обязанности в НВФ входили:

распределение функций между участниками;

контроль за деятельностью изменений.

"После совершения этих преступлений гражданин Украины вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию, где возглавлял несколько предприятий в области железнодорожного транспорта, в том числе государственной формы собственности", - добавляет пресс-служба.