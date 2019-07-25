Военный трибунал в Гааге допросил экс-премьера Косово

Фото: Рамуш Харадинай (twitter.com/orphee45)

Рамуш Харадинай воспользовался правом на отказ от дачи показаний

Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово допросил в среду, 24 апреля, бывшего косовского премьер-министра Рамуша Харадиная. Об этом сообщил сам политик, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Харадинай заявил журналистам, что был допрошен в качестве подозреваемого и воспользовался правом на отказ от дачи показаний.

По слова экс-премьера, судьи интересовались его ролью в войне в Косово 1998-1999 годов, когда он командовал одним из отрядов повстанческой армии косовских албанцев ("Армия освобождения Косово").

По словам Харадиная, он никогда не нарушал законов и не понимает, в чем его конкретно подозревают.

Официальной информации о допросе пока не поступало.

Напомним, премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подал в отставку после того, как получил повестку в Специальный трибунал в Гааге для дачи показаний в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений. Он занимал пост премьер-министра Косово с 2017 года.

Харадинай уже второй раз уходит с поста премьера по подозрению в совершении военных преступлений. В 2005 году он подал в отставку после того, как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии в Гааге обвинял его в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, но его оправдали.