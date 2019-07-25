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Військовий трибунал у Гаазі допитав екс-прем'єра Косово

Новини » Політика    25.07.2019 - 01:12
Військовий трибунал у Гаазі допитав екс-прем'єра Косово
Фото: Рамуш Харадінай (twitter.com/orphee45)

Рамуш Харадінай скористався правом на відмову від дачі свідчень

Спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування військових злочинів у Косово допитав у середу, 24 квітня, колишнього косівського прем'єр-міністра Рамуша Харадіная. Про це повідомив сам політик, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Харадінай заявив журналістам, що був допитаний як підозрюваний і скористався правом на відмову від дачі свідчень.

Зі слів екс-прем'єра, судді цікавилися його роллю у війні в Косово 1998-1999 років, коли він командував одним із загонів повстанської армії косівських албанців ("Армія визволення Косово").

Зі слів Харадіная, він ніколи не порушував законів і не розуміє, у чому його конкретно підозрюють.

Офіційної інформації про допит поки не надходило.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай подав у відставку після того, як отримав повістку в Спеціальний трибунал у Гаазі для дачі свідчень як підозрюваний у скоєнні військових злочинів. Він обіймав посаду прем'єр-міністра Косово з 2017 року.

Харадінай вже вдруге йде з посади прем'єра за підозрою у скоєнні військових злочинів. У 2005 році він подав у відставку після того, як Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Югославії в Гаазі звинувачував його в злочинах проти людяності та порушенні законів і звичаїв війни, однак тоді його виправдали.

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