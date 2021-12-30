Военный призыв-2022. Зеленский утвердил сроки на следующий год: даты

Президент Владимир Зеленский издал ежегодный указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу. В 2022 году они будут стартовать в апреле и октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В соответствии с указом № 687/2021, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля до июня и с октября до декабря.
В частности, увольнение в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле - июне и октябре - декабре.
Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.
Отмечается, что призванные военнослужащие срочной службы не привлекаются для выполнения боевых заданий в зоне проведения ООС.
Так, военных, которые проходят срочную службу в ВСУ, приврут прежде всего для: комплектование арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).
Согласно законодательству, не будут подлежать призыву граждане призывного возраста, которые проходят обучение. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Речь идет о:
Отсрочка от призыва также предоставляется гражданам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.
В частности, вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.