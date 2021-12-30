Військовий призов-2022. Зеленський затвердив терміни на наступний рік: дати

Відповідно до указу № 687/2021, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Зокрема, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні - червні та жовтні - грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

Зазначається, що призвані військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення ООС.

Так, військових, які проходять строкову службу у ЗСУ, залучають передусім до: комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Хто не підлягатиме призову

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання. Йдеться про:

студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти,

фахової передвищої освіти, серед іншого - під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти.

студенти фахової передвищої та/або вищої освіти, зокрема під час здобуття наступного ступеня, у закладах середньої або вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову також надається громадянам, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Зокрема, питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.