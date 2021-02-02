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Военный переворот: в Мьянме планируют назначить выборы через год

Автор: Инна Собора

В Мьянме планируют назначить выборы в парламент через год. Такое обещание дали военные на фоне военного переворота в стране.

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Об этом пишет dpa.

Власть военные обещают передать победителям. Представители армии, которые захватили власть в стране, заявили, что позволят победителям новых выборов взять власть в государстве.

Кроме того, на фоне переворота арестованного государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" за призывы граждан оказывать сопротивление военным.

Напомним, ранее сообщалось о задержании президента Мьянмы Он Мьїна и председателя правительства. Позже стало известно, что власть захватили военные, в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год.

Отметим, что международное сообщество обвиняет власть Мьнямы в геноциде рохинджа. В частности, в массовых убийствах представителей этого мусульманского народа.

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Новости Украины Мьянмавоенный переворот