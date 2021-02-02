Військовий переворот: у М'янмі планують через рік призначити вибори

У М’янмі планують пизначити вибори до парламенту через рік. Таку обіцянку дали військові на фоні військового перевороту в країні.

Про це пише dpa.

Владу військові обіцяють передати переможцям. Представники армії, котрі захопили владу у країні, заявили, що дозволять переможцям нових виборів узяти владу в державі.

Крім того, на фоні перевороту заарештованого державного радника М’янми Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію" за заклики громадян чинити опір військовим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання президента М'янми Він Мьїна і голови уряду. Пізніше стало відомо, що владу захопили військові, в країні оголошено надзвичайний стан терміном на один рік.

Зазначимо, міжнародне співтовариство звинувачує владу Мьнямы в геноциді рохінджа. Зокрема, у масових вбивствах представників цього мусульманського народу.